Otizm Derneği'nden Turgutlu Okul Müdürüne Tepki: 'Eğitimde Kapsayıcılık Temel Haktır'

İzmir'de Kabul, Eşitlik, Dahil Olma, İstihdam (KEDİ) Otizm Derneği, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi merdivenlerden iterek düşürdüğü gerekçesiyle tutuklanan okul müdürüne eğitim sendikalarının destek vermesine tepki gösterdi.

Havagazı Fabrikası'nda toplanan üyeler adına açıklama yapan Dernek Başkanı Serap Dikmen, ciddi kaygılar oluşturan olayın bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulması gerektiğini söyledi.

Olayın ardından kaynaştırma öğrencisini hedef alan açıklamaların ise hukuki ve pedagojik açıdan kabul edilemez olduğunu dile getiren Dikmen, şunları kaydetti:

"Kapsayıcı eğitim, huzur bahaneleriyle askıya alınabilecek bir tercih değil, kanunla güvence altına alınmış bir haktır. Kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimine erişim, tercihe bağlı bir lütuf değil, temel bir haktır. Okul, erişilebilirliği ve makul düzenlemeleri sağlamakla yükümlüdür. Öğrenci yanlış yerde değil, hakkı olan yerdedir. Okulun güvenli iklimini sağlamak idarenin görevidir. Çözüm yeni yasaklar değil, mevcut hakların eksiksiz uygulanması ve okulun kapsayıcı kapasitesinin güçlendirilmesidir."

Çocuğun kişisel verilerinin ve onurunun korunması gerektiğini ifade eden Dikmen, tüm kamera kayıtlarının korunmasını, tarafsız müfettişlerle ifade alma süreçlerinin işletilmesini ve öğrenciye psikososyal destek sağlanmasını istedi.

Olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine 11 Kasım'da idari soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "kendisini savunmayacak durumda olan çocuğu kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.