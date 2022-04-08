Oteller tek belgeli ve Yeşil sertifikalı olacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2634 sayılı yasadaki değişiklikler kapsamında temmuz ayı sonuna kadar bütün otellerin bakanlık belgeli olmasını sağlayacaklarını, Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun da yıl sonuna kadar Yeşil Turizm Sertifikası'na dönüştürülmüş olacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da DER Touristik Group'un turizm toplantısına katıldı. 2019'daki rekorlardan sonra tam yeni rekorlara ve nitelikli turistle daha güzel bir 2020 hedeflenirken pandeminin ortaya çıktığına işaret eden Bakan Ersoy, bu dönemde oluşturulan Güvenli Turizm Sertifikası ve tanıtım çalışmalarına değindi. 2021 için 30 milyon turist, 24 milyar dolar gelir hedefinin 30 milyon turist, 24.5 milyar dolar gelir olarak gerçekleştiğini belirten Ersoy, "Turizmde, rakibimiz olan turizm ülkeleri küçülürken, biz hepsinden daha az küçüldük, büyürken biz hepsinden daha hızlı ve daha iyi şekilde büyümeyi başardık" dedi.

Toplantının açılışında konuşan DER Touristik Group CEO'su Zören Hartman ise turizm alanında 6,7 milyar ciro, 10 binin üzerinde çalışanla sektörün en büyüklerinden biri olduklarını belirterek, Türkiye'de 2022 yılı için yüzde 70 veya daha fazla büyüme sağlayabileceklerini söyledi. Ukrayna krizinin ise rezervasyonlara çok kötü bir etkisi olmadığını anlatan Hortman, "İlk hafta Ukrayna krizi rakamlar biraz düştü ama yine yükseldi ve şu anda Ukrayna krizinin herhangi bir etkisini görmüyoruz. Bu yıl çok iyi bir senemiz olacak. Rezervasyonlarda bu çizgide artıyor ve çok büyük bir talep söz konusu ve bu da bizi çok memnun ediyor. Türkiye bu yıl kazanan ülkelerden biri olacaktır. Son iki yılda çok pozitif gelişmeler oldu ve 2022 yılının galibi Türkiye olacaktır. Diğer destinasyonlara göre Türkiye'ye yönelik talepler çok daha büyük. Türkiye'de 700 bin müşteriye ulaşmak istiyoruz, şahsi düşüncem Türkiye'de 1 milyon müşteriye en kısa zamanda ulaşacağımızı tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.