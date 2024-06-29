Otele Yaklaşan Orman Yangınında Çalışanların Lojmanı Boşaltıldı

OTELE YAKLAŞTI; ÇALIŞANLARIN LOJMANI BOŞALTILDI

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkisinde başlayan orman yangını, bölgede bulunan bir otele yaklaştı. Otelde bulunan misafirler tahliye edilirken, otel çalışanlarına ait olan lojman da boşaltıldı.

Ekiplerin alevlere müdahale devam ediyor.

Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR,