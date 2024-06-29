Otele Yaklaşan Orman Yangınında Çalışanların Lojmanı Boşaltıldı
İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan orman yangını, bir otele yaklaştı. Otelde bulunan misafirler tahliye edilirken, otel çalışanlarına ait olan lojman da boşaltıldı. Ekiplerin alevlere müdahale devam ediyor.
OTELE YAKLAŞTI; ÇALIŞANLARIN LOJMANI BOŞALTILDI
İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkisinde başlayan orman yangını, bölgede bulunan bir otele yaklaştı. Otelde bulunan misafirler tahliye edilirken, otel çalışanlarına ait olan lojman da boşaltıldı.
Ekiplerin alevlere müdahale devam ediyor.
Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR,