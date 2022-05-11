Otelde tartıştığı sevgilisiyle arkadaşının üzerine asit döktü

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de Özgür Günden (44), otel odasında tartıştığı Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova (27) ve Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva'yı (23) üzerine asit döküp yaraladı. Kendisi de sıçrayan asit nedeniyle yüzünden yaralanan Günden gözaltına alındı. Cinayet suçundan sabıkalı olan Günden tutuklanırken, asit dolu termosu resepsiyondan aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Özgür Günden, İstanbul'dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva ile hafta sonu tatili için Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bir otele gitti. İddiaya göre, Günden ile sevgilisi Kalandarova arasında dün telefonunu izin almadan kontrol ettiği için tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Kalandarova, Günden'i yüzünü tırmalayarak yaraladı. Kavganın ardından otelin resepsiyonuna giden Günden, önceden emanet olarak bıraktığı termos içindeki asidi alarak tekrar odaya döndü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel