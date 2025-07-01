Otelcilerin Yangına Dayanıklı Kapı Talebine Süre Uzatımı

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CUMHURABŞAKANLIĞI kararnamesi ile 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle; mevcut binalara malzeme temini için verilen süre, 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.

CUMHURABŞAKANLIĞI kararnamesi ile 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle; mevcut binalara malzeme temini için verilen süre, 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı. Kararla birlikte yangına dayanıklı kapıda tedarik sıkıntısı yaşayınca süre uzatımı talep eden otelciler rahatladı.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını sonrasında Türkiye genelinde tüm otellerde başlatılan 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' kapsamında denetimler yapıldı. Yönetmeliğe göre otel, motel, pansiyon ve misafirhanelerin oda giriş kapıları, koridor kapıları ve şaft kapılarının yangına dayanıklı olmasına yönelik denetimlerde bazı otellerin ruhsatı askıya alındı. Türkiye'de en çok otelin bulunduğu Antalya'da otelciler, yangına dayanıklı kapıda tedarik sıkıntısı yaşayınca süre uzatımı talep etti. Özellikle Kaleiçi gibi tarihi bölgelerdeki tescilli binalarda kapıların Koruma Kurulu'na sunulacak ve onaylanacak projeler doğrultusunda değiştirilmesi koşulu gibi nedenler öne süren sektör temsilcilerini rahatlatan karar çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile mevcut binalara malzeme temini için verilen süre, 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.

'GEÇİCİ MADDE EKLENMİŞTİR'

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' şöyle:

"Ekli 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9'uncu maddesi ile sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97'nci, 107'nci ve 508'inci maddeleri gereğince karar yerilmiştir. MADDE 1-27/1 1/2007 tarihli ve 200712937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe geçici 3'üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Bu yönetmelik kapsamındaki mevcut binaların malzeme temini için süreç gerektiren eksiklikleri, bina sahibi ve yöneticisi ile kurum amirleri tarafından 31/12/2025 tarihine kadar yerine getirilir. Bu süre sonunda ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından, eksikliklerin giderilip giderilmediği denetlenir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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