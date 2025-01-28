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Otel Yangınında Vefat Edenlerin Acısını İstismar Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Otel Yangınında Vefat Edenlerin Acısını İstismar Eden Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden, kişisel verileri hukuka aykırı paylaşan ve ailelerini arayarak acı durumlarını istismar eden bir şüpheli, Nevşehir'de gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf ettiği", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaştığı ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettiği gerekçesiyle Nevşehir'de gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirenlere yönelik eylemleri nedeniyle gözaltına alınan F.A'nın (20) Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen F.A. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüpheli F.A'nın, yangında vefat edenler ve yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri öne sürülen kişilerden Aksaray'da ikamet eden B.M.D. (21), Nevşehir'de ikamet eden F.A. ve Bitlis'te ikamet eden D.D'nin (19) gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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