Otel Yangınında Kayıplarını Anlattı: Gözyaşlarıyla Yargı Talep Etti

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında kızı ve torununu kaybeden Tufan Haluk Seyhun, duruşmada yaşadığı acıları gözyaşlarıyla anlatarak adalet talep etti. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına dair otel sahiplerinin sorumluluğunu vurguladı.

GÖZYAŞLARIYLA YAŞADIĞI ACILARI ANLATTI

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını faciasının 3'üncü duruşmasında, öğle arasının ardından müşteki avukatlarının savunmaları alınmaya başlandı. Yangında kızı Müge ve torunu Alya'yı kaybeden Tufan Haluk Seyhun, mahkemede gözyaşlarıyla yaşadığı acıları anlatarak, "Sadece kendi canımın değil, onların da sesi olmak istiyorum. Müge bizim hayatımızın merkezi, yaşam sebebiydi. Bütün sevgimizi ona bağladık. Her gece onun gururuyla huzur bulurduk. O bizim her şeyimizdi. 21 Ocak'tan bu yana bekliyorum ondan telefon gelmiyor. Evde eşim görmesin diye gizli gizli ağlıyorum. Bizden onu ahlaksızca, hunharca aldılar. Bu otelde tatil yapmak basiretsizlik miydi? Biz güven duygusuyla bu otele giderken hatalı mıydık? Karne başarısını kutlamak için geldikleri otelde neden öldüler? Otel sahipleri yılan gibi sinsice otelden kaçtılar. 78 masum can… Ne suçları vardı? Onlar giderken onarılmaz acıları geride bıraktılar. Suçluların hak edeceği cezayı vereceğinize dair inancımız tamdır" dedi.

Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
