Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis otobüsünün hafif ticari araç ve minibüse çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Otel servis otobüsü 2 araca çarptı: 6 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis otobüsünün hafif ticari araç ve minibüse çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza; Antalya'nın Manavgat İlçesi Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarı'nda yaşandı. Side istikametinden Kumköy istikametine seyir halindeki Yücel Ç.'nin kullandığı 07 C 74557 plakalı tur otobüsü, bir otelin karşısında bulunan yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran Ayşe C.'nin kullandığı 07 LTS 23 plakalı hafif ticari araca ve yolun sağında bulunan Hüseyin A.'nın kullandığı 07 C 75040 plakalı minibüse çarptı.

Kazada otel servisinde bulunan Sezgin Hanım U., Arzu Y., Yeter K., Yasemin P., Pembegül B. ile hafif ticari aracın sürücüsü Ayşe C. yaralandı. Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Side-Kumköy yolu kapanırken, araçlar bölgedeki diğer yollara yönlendirildi.