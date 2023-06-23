Otel mutfağındaki yangında 2 kişi dumandan etkilendi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otelin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeni Mahalle Ünsal Tülbentçi Sokak'ta meydana geldi. Bir otelin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumana maruz kalan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.