Otel müdürü heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtardı

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, FATİH'te, meyve yediği esnada boğazına çilek kaçan çocuğu otel müdürü heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Ağustos Salı günü Laleli'de bir otelde meydana geldi. Kazakistanlı aile gezmek için İstanbul'a geldi. Fatih'te bulunan bir oteli tercih eden aile kaldıkları odada çocuklarına meyve yediriyordu. Çocuğun yediği çilek boğazına takıldı. Baba panik içerisinde çocuğu otelin lobi kısmına indirerek yardım istedi. Otel müdürü Şükrü Eren kucağına aldığı çocuğa heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtardı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde asansörden kucağında çocuğuyla inen babanın yardım isteme anları ve otel müdürünün heimlich manevrası uyguladığı görülüyor.

'NEFES ALAMIYORDU'

Otel müdürü Şükrü Eren, "Çalışma ofisinde otururken asansörden sesler geldiğini duydum. Resepsiyondaki arkadaşla baktığımızda asansörden birinin kucağında çocukla indiğini gördük. Çocuk nefes alamıyordu boğazına çilek kaçmıştı. Ben hemen 112 Acil'i aradım. Baba refleks olarak boğazındaki çileği çıkarmaya çalışıyordu ama daha önceden izlediğimiz haberlerden o şekilde çıkmayacağını biliyordum. Çocuğu alıp heimlich uyguladım, sırtına vurdum ve boğazındaki çilek çıktı" dedi.