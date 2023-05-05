Otağ, yangın yönetim merkezini gökyüzüne taşıyacak

ORMAN Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, OGM envanterine katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Otağ' ismini verdiği insanlı keşif uçağının, yerde kurdukları yangın yönetim merkezini gökyüzüne taşıyacağını söyledi. Karacabey, Otağ, karargahımızı gökyüzüne taşıyıp, oradan yangını tıpkı yerdeymiş gibi, sahanın tamamını görüyormuş gibi yönetmemizi sağlayacak dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere yerli ve milli kaynaklarla üretilen T70 helikopterin yanı sıra 4 Air Tractor uçak ve insanlı keşif uçağı OGM'ye teslim edildi. Erdoğan, helikoptere 'Nefes', insanlı keşif uçağına da 'Otağ' ismini verdi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, OGM envanterine yeni katılan helikopter, uçak ve insanlı keşif uçağının orman yangınlarında hava filosunun gücüne güç kattığını söyledi. Karacabey, Türkiye ile birlikte sadece 5 ülkede kullanılan insanlı keşif uçağının yangın yönetim merkezi olduğunu söyleyerek şöyle dedi

Otağ, yerde kurulmuş bir savaşın, bir operasyonun yönetildiği merkezdir. İsmin özel bir anlamı var. Otağ bizim yerde kurduğumuz yangın yönetim merkezini gökyüzüne taşıyan araç görevi görecek. Karadayken yangın mahallini izleyip, gözetip oradaki araçları, ekipleri, yangının seyrini yerden izlerken, onu yönetirken, o, karargahımızı gökyüzüne taşıyıp, oradan yangını tıpkı yerdeymiş gibi, sahanın tamamını görüyormuş gibi yönetmemizi sağlayacak bir araç. Uçağın kendi bedeli kadar üzerine takılan donanımların bedeli var. Otağ, bu donanımları ile sahadan bilgileri derleyip toplayıp bize iletecek, biz de sahanın tamamını görüyormuş gibi yangını yönetebileceğiz. Oradaki ekiplerimize, yol durumuna, ateşin ilerlemesine ilişkin bilgileri bize verecek. Yangını yönetecek kişinin doğru, isabetli kararlar almasını sağlayacak bir sistemden bahsediyoruz.

'SINIFINDA DÜNYANIN EN İYİ UÇAĞI'

Karacabey, keşif uçağının sadece yangınlarda kullanılmayacağını belirterek, Diğer ormancılık çalışmalarında, orman envanteri yapma sırasında bu uçağın üzerine takılan ekipmanlar çok ciddi katılar sağlayacak. Tarım arazileri üzerinde uçtuğunda ekili alanların, sulama alanlarının miktarını belirlemede de çok büyük katkılar sağlayacak. ABD, Kanada, Portekiz ve Avusturalya'da kullanılıyor; fakat bizim uçağımıza takılı ekipmanlar diğer ülkelerdekine göre daha ileri teknolojiye sahip olduğu için sınıfında dünyanın en iyi uçağından bahsediyoruz. Kamera sistemleri, birçok katmanı aynı anda görebilen aynı zamanda termal özelliği olan sıcak noktaları tespit edebilen yüksek çözünürlüklü kameralara sahip. Yerde 18 santimetreden daha büyük bütün cisimleri tanıyıp ayırt edebilecek kamera sistemine sahip. Yapılan usulsüz müdahaleler, tarlaların sınırlarında taşma olmuş mu, madencilik sahalarında izinler dışında bir takım çalışmalar var mı, orman zararlıları var mı bu uçakla bütün bunları tespit etmemiz mümkün. Uçağımız bir nevi kara destek sistemi görevi görecek diye konuştu.

DEPREMDE DE KULLANILABİLECEK

Karacabey, uçağın deprem gibi afetlerde de aktif olarak kullanılabileceğini vurgulayarak, Amerika'dan sonra dünyada orman yangınlarını İHA ile tespit eden ikinci ülkeyiz. Görev verildiği zaman özellikle kritik havalarda, kritik alanlarda keşif uçuşu yapacak. Hassas ölçüm sistemleri bulunması sebebi ile geçtiğimiz günlerde Hatay üzerine bir uçuş gerçekleştirdik. Deprem öncesi ve sonrası durumu gözler önüne serebiliyor dedi.

Karacabey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli helikoptere 'Nefes' ismini vermesiyle ilgili de, Ormanlarımız bizim sağlıklı nefes kaynağımız. O helikopterimiz ve bu uçaklarımız da yangınların sönmesini sağlayan araçlar olduğu için, nefesimizi sağlayan ormanları koruduğu için Sayın Cumhurbaşkanımız yerli ve milli helikopterimize 'Nefes' ismini verdi diye konuştu.

HAVA FİLOSU GÜÇLENDİ

OGM envanterine katılan yeni araçlar ile orman yangınlarıyla mücadelede güçlü bir hava filosu oluşturuldu. Bu yıl 75 helikopter, 21 uçak, 8 İHA olmak üzere toplam 104 hava aracıyla orman yangınlarına karşı mücadele edilecek. OGM hava güçlerinin 2000'li yılların başında 85 ton olan toplam su atma kapasitesi, bu yıl itibarıyla toplam 431 tona ulaştı. Önümüzdeki 5 yıl içinde, yangın söndürme filosu, ağırlıklı olarak yerli ve milli kaynaklardan temin edilecek 41 hava aracı ile daha da güçlendirilecek. Bu kapsamda yerli ve milli Atak-2 helikopterinden dönüştürülerek üretilecek olan ve 4 ton su atma kapasitesine sahip 10 helikopter için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile 208 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl 1546 arazöz, 2 bin 456 ilk müdahale aracı ve diğer iş makineleriyle toplam 4 bin 981 kara aracı sahada olacak. Bu sayı 2002 yılında 1107 iken 21 yılda 4 kat artırılmış oldu. Orman yangınlarıyla mücadelede 25 bin orman personeli ve 462 kişilik Orman Arama Kurtarma Timi de kara gücünün asli aktörleri olarak görev yapacak.