Otağ, yangın yönetim merkezini gökyüzüne taşıyacak

ORMAN Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, OGM envanterine katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Otağ' ismini verdiği insanlı keşif uçağının, yerde kurdukları yangın yönetim merkezini gökyüzüne taşıyacağını söyledi. Karacabey, "Otağ, karargahımızı gökyüzüne taşıyıp, oradan yangını tıpkı yerdeymiş gibi, sahanın tamamını görüyormuş gibi yönetmemizi sağlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere yerli ve milli kaynaklarla üretilen T70 helikopterin yanı sıra 4 Air Tractor uçak ve insanlı keşif uçağı OGM'ye teslim edildi. Erdoğan, helikoptere 'Nefes', insanlı keşif uçağına da 'Otağ' ismini verdi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, OGM envanterine yeni katılan helikopter, uçak ve insanlı keşif uçağının orman yangınlarında hava filosunun gücüne güç kattığını söyledi. Karacabey, Türkiye ile birlikte sadece 5 ülkede kullanılan insanlı keşif uçağının yangın yönetim merkezi olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

OGM envanterine katılan yeni araçlar ile orman yangınlarıyla mücadelede güçlü bir hava filosu oluşturuldu. Bu yıl 75 helikopter, 21 uçak, 8 İHA olmak üzere toplam 104 hava aracıyla orman yangınlarına karşı mücadele edilecek. OGM hava güçlerinin 2000'li yılların başında 85 ton olan toplam su atma kapasitesi, bu yıl itibarıyla toplam 431 tona ulaştı. Önümüzdeki 5 yıl içinde, yangın söndürme filosu, ağırlıklı olarak yerli ve milli kaynaklardan temin edilecek 41 hava aracı ile daha da güçlendirilecek. Bu kapsamda yerli ve milli Atak-2 helikopterinden dönüştürülerek üretilecek olan ve 4 ton su atma kapasitesine sahip 10 helikopter için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile 208 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl 1546 arazöz, 2 bin 456 ilk müdahale aracı ve diğer iş makineleriyle toplam 4 bin 981 kara aracı sahada olacak. Bu sayı 2002 yılında 1107 iken 21 yılda 4 kat artırılmış oldu. Orman yangınlarıyla mücadelede 25 bin orman personeli ve 462 kişilik Orman Arama Kurtarma Timi de kara gücünün asli aktörleri olarak görev yapacak.