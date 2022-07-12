'Ota kim bakar' denilen mor bahçeler, 47 yıldır geçim kaynağı

FRANSA'dan getirilerek Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyüne dikilen, ilk yıllarda 'Ota kim bakar' denilen lavanta bahçeleri, köy halkının gelir kapısı oldu. Yalnızca 1 ay boyunca mor kalabilen lavantayı görmek için bahçelere akın eden turistler, fotoğraf çektirip lavanta özlü ürünlerden satın alıyor. 1976 yılından bu yana ailesinin lavanta işiyle geçimini sağladığını anlatan Özkan Acar (26), "1 ayda toplamda 20 bin misafir ağırlıyorum" dedi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde lavanta bahçeleriyle ünlü Kuyucak köyünde sezon başladı. Mor rengi ile dikkat çeken lavanta bahçeleri, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası oldu. Türkiye'nin en büyük lavanta ekilen alanı olan Kuyucak köyüne gelen tatilciler, bahçelerde fotoğraf çektiriyor; ayrıca lavanta özlü krem, parfüm, şampuan, sabun, gazoz ve bal satın alıyor. Özellikle kurutulan lavanta bitkisinin çiçeklerini alanlar, güzel koku ve çay için kullanıyor. Lavanta bahçeleri, ayrıca 90 haneli 250 nüfuslu köyde en büyük geçim kaynağı olarak da biliniyor. Köyde 5 bin dekar alanda lavanta üretimi yapılıyor.

Lavanta bahçesine gelerek hem ürünlerden alıp hem de mor renkli bahçede çiçeklerle fotoğraf çektiren Makbule Özcan ise "Lavanta bahçesini ilk kez gördüm. Arılar var, biraz onlardan korktum. Fakat görselliği çok güzel. Fotoğraflardan daha güzel" ifadelerini kullandı. Fotoğraflarla yetinmeyip canlı olarak da görülmesi gerektiğini tavsiye eden Merve Aktaş da lavanta ürünlerini kullanmayı çok sevdiğini söyledi. Kardeşi Melike Aktaş da çektiği fotoğrafları arkadaşlarına göstereceğini ve bu güzelliği herkese anlatacağını belirtti. Kemal Yenisoy ise Antalya'nın Alanya ilçesinden lavantaları görmek için Kuyucak köyüne geldiğini söyledi. İlk defa gördüğünü ve çok şaşırdığını belirten Yenisoy, her sezon geleceğini ifade etti.