Ot yangını tarım arazilerine gelmeden söndürüldü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Keskin Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin kısa sürede bölgeye gelip alevlere müdahile etmesiyle tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Eskişehir Tepebaşı'na bağlı Keskin Mahallesi'nde, bulunan boş arazide ot yangını çıktı. Kuru otların kolay tutuşması sonucu alevler bir anda büyüdü. Yangını gören mahalleli, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler alevlere müdahile etti. Tarım arazilerine ilerlemekte olan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına müdahile eden itfaiye ve onlara yardım eden jandarma ekiplerine teşekkür eden Keskin Mahalle Muhtarı Hasan Kayhan, "Henüz neden çıktığı belli olmayan yangına kısa sürede müdahile eden itfaiye ve jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Yangını büyümeden el birliğiyle söndürdük" dedi.

Öte yandan karayolu yakınında bulunan boş arazi, akıllara yanan sigara izmaritten dolayı yangının çıktığını ihtimalini getirdi.