OT TOPLARKEN YAKALANDI; 'EVELİKLERİMİ ALABİLİR MİYİM, ANAMA NE CEVAP VERECEĞİM' DEDİ

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde ihbara giden polis, çevrede ot toplayan Mikail Kaban'ın (40) arandığını tespit edince gözaltına aldı. Kaban, bu sırada annesine evelik otu topladığını belirterek, Eveliklerimi alabilir miyim, anama ne cevap vereceğim diyerek polisi de güldüren talepte bulundu.

Kentte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Yakutiye ilçesi Barışpınarı Köprüsü yakınlarında silahlı kavga olduğu yönünde ihbar geldi. İhbar sonrası polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Çevrede inceleme yapan polis, bölgedeki kişilerin üstünü arayıp, kimlik kontrolü yaptı. Bölgede yöresel yemek olan lor dolmasının yapımında kullanılan evelik otunu toplayan Mikail Kaban'nın da kimliği sorgulandı. Kaban arama kaydı olduğu belirlenince, polis, kelepçe takarak gözaltına aldı. Bu sırada Kaban, polisleri de güldüren bir talepte bulundu. Kaban, annesine evelik otu topladığını belirterek, Eveliklerimi alabilir miyim, anama ne cevap vereceğim Buraya anam için evelik toplamaya geldim. Allah aşkına benim eveliklerimi verin dedi. Talebi geri çeviren polis, poşete koyulan evelik otu ile birlikte Kaban'ı emniyete götürdü. Öte yandan yapılan ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.