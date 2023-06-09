Ot toplamaya gittiği dere kenarında ölü bulundu (2)
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ÖLÜ BULUNDURize'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Hatice Tekin, kaybolduğu noktaya 18 kilometre uzaklıktaki dere kenarında AFAD ve jandarma ekiplerince ölü bulundu.
ÖLÜ BULUNDU
Rize'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Hatice Tekin, kaybolduğu noktaya 18 kilometre uzaklıktaki dere kenarında AFAD ve jandarma ekiplerince ölü bulundu. Savcılık incelemesi sonrası Tekin'in cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırılırken, ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği belirtildi.
Mehmet Can PEÇE/ RİZE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Can Peçe - Güncel