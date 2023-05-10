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OT ÇALILIK YANGININDA KAMYONETİ KURTARMA ÇABASI

Güncel Haberler

ANTALYA'da çıkan ot çalılık yangınında vatandaş, alanda kalan kamyonetini kurtarma çabasına girdi.

ANTALYA'da çıkan ot çalılık yangınında vatandaş, alanda kalan kamyonetini kurtarma çabasına girdi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 452 sokak üzerinde bulunan boş alanda meydana geldi. Ot çalılık ve arazide bulunan mobilya parçalarından yükselen duman ve alevleri gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Mahalle sakinleri ise alanda bulunan kamyonetin sahibine haber verip, aracı çekmesini istedi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen kamyonet sahibi alevlerin yanı başında bulunan kamyonetini çekerek güvenli bölgeye aldı. Çevrede evi bulunan bir vatandaş ise bahçe hortumuyla yangına müdahale etmeye çalışırken, gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muratpaşa İtfaiye Güncel Haberler

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