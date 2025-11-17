Haberler

ÖSYM ve Türkiye Maarif Vakfı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında gerçekleştirilecek sınav uygulamalarında işbirliği yapacak. Protokol, e-TEP ve diğer sınav uygulamaları için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) ile Türkiye Maarif Vakfı arasında imzalanan protokol ile yurt dışında gerçekleştirilecek sınav uygulamalarında yakın işbirliği yapılacak.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil'in katılımıyla gerçekleştirilen protokol ile özellikle yurt dışında gerçekleştirilecek sınav uygulamalarında yakın işbirliği yapılması hedefleniyor.

ÖSYM, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) uygulamasının ilkini gerçekleştirdi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek e-TEP için başvurular yarın sona erecek.

İngilizcenin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) standartlarına göre değerlendirecek olan e-TEP, adaylara B1, B2 ve C1 seviyelerinde geçerli bir yeterlilik belgesi sunmayı amaçlıyor. e-TEP'in yurt dışı uygulamaları için ÖSYM ve Maarif Vakfı arasında yakın işbirliği öngörülüyor.

Türkiye Maarif Vakfına ait yurt dışındaki eğitim alanları, ÖSYM tarafından dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) uygulamalarında da aktif olarak kullanılacak, vakfın insan gücünden de en üst seviyede istifade edilecek. Türkiye Maarif Vakfının ihtiyaç duyduğu durumlarda, ÖSYM'nin sahip olduğu ölçme, seçme ve değerIendirme kapasitelerinden yararlanması da yine protokolün amaçları arasında yer alıyor.

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Gerçekleştirdiğimiz protokol, iki kurum arasında yapılsa uluslararası ölçekte önem arz ediyor. Türkiye'nin küresel ölçekteki hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kurumsal olarak, ülkemizin faydası için üzerimize düşen ne varsa eksiksiz şekilde yerine getirmek için gayret edeceğiz. İmzaladığımız protokol, ülkemiz ve kurumlarımız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"İşbirliği protokolüne büyük önem veriyoruz"

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil de vakıf olarak Türkiye adına yurt dışında icra ettikleri örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinde 9 yılı geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süre zarfında 67 ülkede faaliyet yürüten, 600 eğitim kurumunda 70 bini aşkın öğrenciye insan merkezli ve nitelikli eğitim sunan, küresel ölçekte etkili bir eğitim kurumu haline geldik. Vakfımızın bu başarısında nitelikli eğitimci kadrosu ve kullanılan müfredat kadar, Maarif Okullarına nitelikli öğrencilerin seçilmesi ve hazır bulunuşluklarını tespit etmek amacıyla uygulanan Maarif Giriş Sınavı (MAGİS), öğrencilerin Türkçe dil becerilerini değerlendiren Maarif Türkçe Sınavı (MTS) ve Türkçe Dil Tespit Sınavı (TDTS) gibi ölçme ve değerlendirme yöntemleri önemli olmaktadır."

Kaliteli eğitimin sürdürülebilirliği, öğrencilerin gelişiminin tespiti, eğitim motivasyonunun artırılması, eğitim politikalarının gözden geçirilmesi gibi birçok yönüyle nitelikli eğitimin en önemli bileşeni olan ölçme ve değerlendirme süreçlerine verdikleri ehemmiyet gereği ÖSYM ile gerçekleştirdikleri işbirliği protokolüne büyük önem verdiklerini vurgulayan Özdil, "Bu işbirliği protokolü ile vakfımız, ÖSYM'nin yarım asırlık tecrübesinden istifade edebilecek, ÖSYM'nin de uluslararasılaşmasına katkı sunabilecektir. Ülkemizin eğitim alanındaki iki güzide kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolünün ülkemize ve her iki kuruma hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
500
