ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Aralık'ta yapılacak Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar belgelerine ÖSYM'nin web sitesinden ulaşabilir ve sınav günü belli saatlerde binalara alınmayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı.
Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık'ta uygulanacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ne ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Adaylar, sınav günü saat 14.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel