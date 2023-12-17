Haberler ›› Güncel ›› ÖSYM Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Gerçekleştirildi

ÖSYM Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Gerçekleştirildi

17 Aralık 2023 14:55 Güncelleme: 14:56 Abone Ol

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2. Dönem), Ankara'da 3 bin 655 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavda 10 bina ve 128 salon kullanıldı ve 386 kişi görev aldı. Sınavın temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Adaylar, sorulara 10 gün süreyle https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.