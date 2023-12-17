ÖSYM Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Gerçekleştirildi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2. Dönem), Ankara'da 3 bin 655 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavda 10 bina ve 128 salon kullanıldı ve 386 kişi görev aldı. Sınavın temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Adaylar, sorulara 10 gün süreyle https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2. Dönem) yapıldı.
Ankara'da 3 bin 655 adayın katıldığı sınav, 10 bina ve 128 salonda gerçekleştirildi. Sınavda emniyet görevlisi dahil 386 kişi görev aldı.
Öte yandan, sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
Ayrıca, sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.