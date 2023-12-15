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ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı Düzenleyecek

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı (YDUS 2. Dönem) pazar günü düzenleyecek. Ankara'daki sınava 3 bin 655 aday başvurdu. Sınavda 60 soru sorulacak ve adaylara 80 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav sonuçları 30 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı (YDUS 2. Dönem) pazar günü düzenleyecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yazılı açıklamasında, Ankara'daki sınava 3 bin 655 adayın başvuru yaptığını bildirdi.

10 bina ve 128 salonda gerçekleştirilecek sınavda emniyet görevlisi dahil 386 kişinin de görev alacağını belirten Ersoy, "10.15'te başlayacak sınav, 11.35'te sona erecek. Sınavda çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 60 soru sorulacak ve adaylara 80 dakika cevaplama süresi verilecek." ifadelerini kullandı.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

Sınav sonuçları 30 Ocak 2024 tarihinde adaylarla paylaşılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Bayram Ali Ersoy Ankara Eğitim Güncel Haberler

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