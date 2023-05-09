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ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 33 sözleşmeli bilişim personeli alımı için mülakat sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 33 sözleşmeli bilişim personeli alımı için mülakat sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 33 sözleşmeli bilişim personeli alımı için 7, 8 ve 9 Mart'ta yapılan mülakat sonuçlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarına https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

Başvuranlardan 31 kişinin mülakatta başarılı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

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