ÖSYM'nin YKS sınavı yüksek güvenlikli operasyonla gerçekleştirildi

ÖSYM'nin YKS sınavı için yürüttüğü yüksek güvenlikli operasyon adım adım görüntülendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, haberleşme teknolojileri projelerine 200 milyon lira destek sağlayacak. Türkiye Diyanet Vakfı, 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine kurban yardımı ulaştırmayı hedefliyor. Aşırı hava olayları gıda fiyatlarında ani artışları sıklaştıracak. En büyük 1000 ihracatçı listesine İstanbul ve İzmir damgası vurdu. Sporcuların başarısı fiziksel özellikler kadar genlerde de gizli.

6 Nisan 1920

1- AA, ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü "yüksek güvenlikli sınav operasyonu"nu adım adım görüntüledi

Sınav evrakını taşıyan nakil araçlarının güvenlik zinciri altında Ankara'dan sınav merkezlerindeki muhafaza yerlerine ulaşması emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinasyonunda sağlandı

ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinden KKTC ve 80 ile uğurlanan 534 nakil aracı, zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altında alındı. Süreç boyunca özel yazılımlı araç takip sistemi ile izlenen nakil araçlarının yolculuğu, aksiyon kamera, dron, FPV dron ve hızlandırılmış video tekniği kullanılarak görüntülendi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un baştan sona takip ettiği süreçte nakil araçlarının kilitleri, sınav sabahı 360 derece açıyla çekim yapan ÖSYM kameralarının önünde ve güvenlik güçlerinin gözetiminde açıldı, sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilerek ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirildi

(Selma Kasap-Utku Şimşek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından haberleşme teknolojileri projelerine 200 milyon lira destek

AR-GE projelerine yönelik destekle kara ve demir yolları ile denizcilik ve havacılık sektörlerinde elektronik haberleşme temelli teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor

18 Ağustos'a kadar açık kalacak çağrıyla akıllı sinyalizasyondan takip ve izleme sistemlerine, haberleşme araçlarından yolcu ve yük taşımaya kadar projelerin yerli üretimi amaçlanıyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Türkiye Diyanet Vakfı, 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine kurban yardımı ulaştırmayı hedefliyor

Vakıf, başta deprem bölgesi olmak üzere yurt içinde ve 49 ülkede kurban yardım paketi dağıtacak

TDV Mobil Bağış Uygulaması, "tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden kurban bağışı yapılabilecek

(Sefa Şahin/Ankara)

4- Uçuş testleri başlayan "kargo İHA" ilk kez Paris'te vitrine çıktı

"İnsansız helikopter" olarak da nitelendirilen Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk kez Paris Airshow'da sergilenirken, daha yüksek faydalı yük taşıyacak yeni versiyonu da geliyor

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız: "80 kilogram faydalı yükü 1 saat, 50 kilogram faydalı yükü 3 saat uçurma kabiliyetine sahibiz. Otonom uçuş testlerine de başladık. 2 ay içinde SSB'ye teslim edilebilir hale getireceğiz"

"Yaklaşık 250-300 kilogram faydalı yük taşıyacak olan ikinci bir platform geliyor bunun arkasından"

(Göksel Yıldırım/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Aşırı hava olayları gıda fiyatlarında ani artışları sıklaştıracak

FAO Ekonomisti Monika Tothova: "Aşırı hava olayları giderek daha sık ve büyük olacak. Bu da gıda ürünlerinin üretimi kadar fiyatları üzerinde de baskı oluşturacak"

OECD Kıdemli Ekonomisti Mauro Pisu: "Uzun vadede aşırı sıcak hava dalgalarının sıklığının artması, gıda fiyatlarında oynaklığı ve artışların sıklığını hızlandırabilir. Gıda fiyatlarındaki bu artışlar özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha yıkıcı etki yapabilir"

(Nuran Erkul/Londra)

6- En büyük 1000 ihracatçı listesine İstanbul ve İzmir damgası

Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 1000 şirket listesine İstanbul'dan 448, İzmir'den 76 ve Gaziantep'ten 63 firma girdi

En yüksek ihracatı THY, Ford ve Türkiye Petrol Rafineleri yaparken, 21 şirket 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptı

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

7- Sporcuların başarısı fiziksel özellikler kadar genlerde de gizli

Tıbbi biyoloji ve genetik uzmanı Prof. Dr. Korkut Ulucan:

"(Genetik açıdan) Sizde dayanıklılık yapısı varsa ben size patlayıcı güç gerektiren sporlarda ne kadar iyi antrenman yaptırırsam yaptırayım gelişim yüzdeniz biraz daha yavaş olacaktır. Sizin bu tip egzersize göre yönlendirilmeniz gerek"

"İsteğimiz ekiplerin içinde spor genetikçisi olması. Zaten diyetisyeni, spor psikoloğu artık var, bunlar çok güzel ama genetik, biyokimya, fizyoloji üçgeninin de çok iyi oturması lazım. Ancak biz böyle sürdürülebilir ve hayal ettiğimiz başarılara ulaşabiliriz"

(Berfin Kıraç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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