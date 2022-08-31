ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı Güncel Haberler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Eczacılık) başvuruların başladığını bildirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Eczacılık) başvuruların başladığını bildirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022-EUS ve 2022- Sts Eczacılık sınavları 16 Ekim'de uygulanacak. Sınav başvuruları 7 Eylül'de sona erecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Adaylar, sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiyi ÖSYM'nin internet sitesindeki sınav kılavuzlarından öğrenebilecek. Güncel Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici STS Eczacılık Eylül Güncel Haberler

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