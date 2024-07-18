Üye Girişi
Haberler

ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişilebilecek.

(ANKARA) - ÖSYM Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Personel Ösym Eğitim Güncel Haberler

TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi

TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi

 Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

 AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı! İfadesi hayli tuhaf

AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı! İfadesi hayli tuhaf

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (GALATASARAY-AS TRENCİN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Temmuz günün maçları nereden izlenir? TFF Başkanı kim oldu? SON DAKİKA TFF Başkanlık seçimi ne oldu, kim kazandı? TOKİ taksitlerine zam geldi mi? TOKİ Temmuz ile Aralık taksit artışı ne kadar oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Ayaş, Çankaya 18-19 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-HULL CİTY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 19 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 19 Temmuz burç yorumları nedir? BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak?
''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title