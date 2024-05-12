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ÖSYM, engelli adaylara ek süre verme kararı aldı

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ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ek süreden faydalanma hakkı olmayan engelli adaylara 30 dakika ek süre verilmesi kararı aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 8-9 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesini kararlaştırdı.

Serebral palsi nedeniyle yüzde 76 oranında engelli olan bir öğrenci, parmak hareketlerinde ince beceri yokluğu bulunduğunu, kalem tutma, çizme, işlem yapma ve yazma gibi ince motor becerisi gerektiren durumlarda akranlarına göre daha yavaş hareket ettiğini belirterek, bu yıl gireceği YKS'de ek süre verilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuruda bulunmuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2022'de yayımlanan yönetmelikte engelli öğrencilere ek süre verilmesinin kararlaştırıldığını, ancak 2024'teki bir düzenlemeyle söz konusu uygulamanın 2024-2025 eğitim öğretim yılı başına kadar ertelendiğini bildiren öğrenci, başvurusunda bu yıl gireceği sınavda ek süreden yararlandırılmasını talep etmişti.

Başvuruyu inceleyen KDK, 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılacak YKS'de uygulanacak olan sınavda ek süre uygulamasının, başvurucu öğrencinin yıl kaybına uğramaması adına 8-9 Haziran'da yapılacak sınavda da uygulanması adına ÖSYM'ye tavsiyede bulunmuştu.

ÖSYM de tavsiye üzerine, 2025'te başlayacak ek süre uygulamasını öne çekti ve bu yıl yapılacak YKS'yle birlikte ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların hepsine 30 dakika ek süre verilmesine karar verdi.

ÖSYM'nin konuya ilişkin kararında, "2024-YKS dahil yükseköğretime geçiş sınavlarında ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adaylara 30 dakika ek süre verilmesine karar verilerek, ilgili tavsiye kararınızda Başkanlığımıza yönelik belirtilen tavsiye uygulamaya alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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