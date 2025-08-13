ÖSYM Başkanı'ndan 2025-YKS Tercih Hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemlerinin bugün saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu. Tercihlerinizi zamanında yapmanız gerektiğini vurguladı.

Ersoy, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşlerim, 2025- Yks sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri bugün saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
500
