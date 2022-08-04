ÖSYM Başkanı Ersoy: 'Kpss Sınavı İptal Edilmiştir'

ÖSYM Başkanlığına bugün atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz 2022'de yapılan Kpss'nin iptal edildiğini açıkladı. Ersoy, yeni sınav takviminin 17 Eylül'de başlayacağını bildirdi.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan atamama kararıyla ÖSYM Başkanı olan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bir haftadır konuşulan KPSS iddiaları nedeniyle sınava girenler yönünden yaşanan tartışmaları bitirecek bir kararı açıkladı ve 31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan KPSS'nin iptal edildiğini bildirdi. Yaşananlardan dolayı özür dileyen Ersoy, şunları söyledi:

"BÖYLESİNE KRİTİK BİR KURUMUN SALDIRILARIN HEDEFİNDE OLMAMASI ELBETTE MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve taktirleriyle bugün itibariyle ülkemizin en güzide kurumlarından biri olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na atanmış bulunuyorum. ÖSYM'nin her yıl Yüksek Öğretim Kurumları sınavı başta olmak üzere yaklaşık 50 farklı sınavda ortalama 10 milyon adayımıza hizmet vermektedir. Bu çerçevede pek çok kamu kurumunun personel ihtiyacının en adil şartlarda temini ve yerleştirilmesi konusundaki çalışmalar da yine ÖSYM tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kendi alanında dünyanın en kapsamlı hizmetini veren ve en saygın kurumu olan ÖSYM'nin her türlü tartışmanın dışında tutulması, devlet vatandaş ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi açısından hayati öneme sahiptir. Böylesine kritik bir kurumun saldırıların hedefinde olmaması elbette mümkün değildir. Nitekim, geçmişten beri bu güzide kurumumuz çeşitli iddialara, tartışmaların odağına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bugüne kadar ÖSYM'nin görev alanıyla ilgili iddialarının tamamı idari ve adli olarak soruşturulmuş, sorumlular hakkında gereken işlemler tesis edilmiştir.

"BÖYLE BİR TABLONUN, KURUMUMUZUN ÇALIŞMA İLKELERİ, HUKUK, KAMUOYU VİCDANI BAKIMINDAN KABULÜ ASLA MÜMKÜN DEĞİL"

Bilindiği gibi 31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan KPSS'nin genel yetenek ve genel kültür oturumlarının ardından da böyle bir durumla karşılaşılmıştır. İlk inceleme sonuçlarına göre, bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce böyle bir tablonun, hem kurumumuzun çalışma ilkeleri, hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurumu Başkanlığı hemen harekete geçerek tartışmaya konu sınavla ilgili inceleme başlatmıştır. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hemen konuyla ilgili bir soruşturma açmıştır. YÖK Denetleme Kurulu da ön inceleme için harekete geçmiştir.

"TÜM ADAYLARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim, en kısa sürede siz değerli kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS sınav takvimi, 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından gireceği yeni sınav için herhangi bir yeni ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız tüm adaylara, gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı oluşturmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."