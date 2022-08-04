ÖSYM Başkanı Ersoy: "(2022-KPSS) Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür... ÖSYM Başkanı Ersoy: "(2022-KPSS) Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz. ÖSYM Başkanı Ersoy: "(2022-KPSS) Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." Güncel AA / Kemal Karadağ KPSS Güncel Haberler

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