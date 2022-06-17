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ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS paylaşımı

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
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ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS paylaşımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar ve ailelerine tavsiyelerde bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar ve ailelerine tavsiyelerde bulundu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin hafta sonu yapılacak sınavlarda elinden gelenin en iyisini yapacağına yürekten inandığını belirtti.

Sonuçlar ne olursa olsun ailelerin çocuklarının yanında yer alması gerektiğini vurgulayan Aygün, "Her bireyin hayatta başarılı olacağı bir alan vardır. Gençlerimize güvenelim ve bu güveni onlara hissettirelim." ifadelerini kullandı.

Sınava girecek gençlere başarılar dileyen Aygün, "Sonuca değil sınava odaklanın. İçinizi ferah tutun ve kendinize güvenin. Sınavınızın sonucu ne olursa olsun hepiniz ülkemiz için çok değerlisiniz. Her birinizin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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