ÖSYM Başkanı: 15 Temmuz Türk Milletinin Kahramanlık Destanıdır

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği kahramanlık destanının darbecilere ve emperyalist yapılanmalara karşı vurulmuş bir tokat olduğunu vurguladı. Ersoy, Türkiye'nin hain kalkışmaya rağmen kısa sürede toparlandığını ve ÖSYM'nin de 'Türkiye Yüzyılı' bilinciyle çalıştığını belirtti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği duruşun, darbecilere ve emperyalist yapılanmalara karşı vurulmuş bir tokat olduğunu vurgulayarak "15 Temmuz'un zifiri karanlığında gösterilen kahramanlık destanının ardından umutla baktığımız aydınlık bir sabaha uyandık." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ÖSYM Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Ersoy, 15 Temmuz'da ihanet hareketiyle karşı karşıya kalan Türkiye'nin devlet ve milletiyle omuz omuza vererek bu girişime karşı koyduğunu vurguladı.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet etmesinin ardından gösterilen direniş ve mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek o gece Türk milletinin, tarihinden gelen bilinçle tanklara, uçaklara, kurşunlara karşı hiç tereddüt etmeden onurlu duruş sergilediğini söyledi.

Bu duruşun, darbecilere ve emperyalist yapılanmalara karşı vurulmuş bir tokat olduğunu ifade eden Ersoy, 15 Temmuz'un tüm dünyaya karşı, "Türkiye Geçilmez" söyleminin göstergesi olduğunu dile getirdi. Ersoy, "Gecenin en karanlık vakti, sabaha en yakın olan andır. 15 Temmuz'un zifiri karanlığında gösterilen kahramanlık destanının ardından umutla baktığımız aydınlık bir sabaha uyandık. Millet olarak bunun bilincinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye'nin hain kalkışmaya rağmen kısa sürede toparlandığını, bu sürecin akabinde tüm devlet kurumlarının sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti.

"ÖSYM, ' Türkiye Yüzyılı' bilinciyle çalışıyor"

Bu noktada en büyük sorumluluğu üstlenen kurumlardan birinin de ÖSYM olduğunu işaret eden Ersoy şunları kaydetti:

"ÖSYM, ' Türkiye Yüzyılı' bilinciyle üzerine düşeni en etkin biçimde yerine getirmek için özveriyle çalışmaktadır. Kurum olarak koyduğumuz hedefler ve yakaladığımız başarılar aslında çok daha büyük bir hedefe hizmet etmektedir; büyük Türkiye ve adil bir dünya. ÖSYM, kimsenin ayrıcalıklı olmadığının, hak edenin hakkını alacağının en büyük teminatıdır. Her yıl gerçekleştirdiğimiz 50'nin üzerindeki sınav, titizlikle hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu bilinçle çalışmalarımızı yapıyor, şeffaf uygulamalar ile sınavlarımızı gerçekleştiriyoruz."

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan da İstanbul Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı dönemde gerçekleşen darbe girişimi sırasında FETÖ'ye karşı verdikleri mücadeleyi anlattı.