ÖSYM, 2025-YKS Kılavuzu'nu Yayımladı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu açıkladı. Adayların tercihlerini belirlemeden önce kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'nin duyurularını takip etmeleri önerildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2025- Yks Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruda, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun "osym.gov.tr" adresinde bugün ve yarın yayımda olacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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