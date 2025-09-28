ÖSYM, 2025 Hukuk ve İdari Yargı Sınavı Soru Kitapçıklarını Yayınladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ve İdari Yargı Ön Sınavı'nın (2025-İYÖS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını yayımladı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün uygulanan 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 8 Ekim 2025 saat 23.59'da sona erecek.