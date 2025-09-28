Haberler

ÖSYM, 2025 Hukuk ve İdari Yargı Sınavı Soru Kitapçıklarını Yayınladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nın temel soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını yayımladı. Adaylar, 10 gün boyunca bu belgelere erişim sağlayabilecek.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün uygulanan 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 8 Ekim 2025 saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
