Ostim'deki yapı malzemesi deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde, yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın hasara yol açtı.

Ostim OSB Mahallesi Abdülhalik Renda Caddesi 253 Sokak'taki yapı malzemelerinin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede depoda bulunan malzemelerin tamamına sıçradı ve çatı çöktü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, depoda hasar meydana geldi.

Sanayide bulunan bir lojistik deposunda çalışan görgü tanıklarından Tayyar Can Göçmen, çalıştıkları sırada duman kokusu geldiğini ve depodan dumanların tüttüğünü gördüğünü söyledi.

Göçmen, "Büyük ihtimalle kaynakçılar vardı. Tadilat yapıyorlardı, onun kıvılcımı atmış. İtfaiyeyi aradık. Buradaki yanacak malzemeleri çektik. Kovalar ve hortumlarla su atmaya başladık. Ancak yeterli olmadı. Yanıcı maddeler vardı. Yangın onlara sardı." ifadelerini kullandı.