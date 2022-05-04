Osmanlı paraları internette milyonlarca liraya satışta

ANTALYA (DHA) - OSMANLI dönemine ait paralar, elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı platformda milyonlarca liraya satışa sunuldu. İnternette 17 binden fazla ilanda en yüksek fiyat biçilen 5'inci Mehmed dönemine ait delikli 20 para 50 milyon, 2'nci Abdülhamid dönemine ait para ise 42 milyon liradan satışa çıkarıldı. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, uyarıda bulunup, "Satın almak isteyenler, konunun uzmanlarıyla görüşsün" dedi.

Tarihi eser ya da antika niteliği taşıdığı düşünülen madeni paraların satışı için elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı platformda oluşturulan ilanlarda 'koleksiyonculara yönelik', 'tarihi para' gibi ifadelerin yanı sıra hangi döneme ait olduğu gibi bilgileri paylaşılıyor. İnternet sitesinde 'para, madalya' başlığı altındaki 17 binden fazla ilan arasında 5'inci Mehmed dönemine ait delikli para en yüksek fiyattan satışa sunuldu.

Korunması gerekli etnografik nitelikli kültür varlıklarından müzelere alınması gerekli görülmeyen taşınır kültür varlıkları için müze müdürlüklerince 'Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi' düzenlenerek sahibine iade edilir. Bu belge, sahipleri tarafından esere ilişkin alım satım ve el değiştirme işlemleri mahalline en yakın müze müdürlüğünde yapılır; yeni durum, belgenin verildiği müzeye yazılı beyan edilir. Yasa dışı yollarla başkasına devredilmesi, satılması ve yurt dışına çıkarılması yasaktır.