Osmanlı'nın savaşlara hazırlandığı Kocayayla'da boğa güreşi festivali düzenlendi

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'teki, Osmanlı döneminde savaşa hazırlanılan Kocayayla'da boğa güreşi festivali düzenlendi.

Bursa kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta ve Uludağ'ın güney eteklerinde bulunan yaklaşık 500 dönümlük çayırlık alana sahip 1200 metre rakımlı Kocayayla, dördüncüsü düzenlenen Bursa Keles Kocayayla Boğa Güreşleri Türkiye Dostluk Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Şampiyonada, Artvin, Erzurum, Rize, İzmir, Denizli ve Muğla ile Aydın'dan gelenler boğalarını güreştirdi. Bu yıl festivale ilk defa Keles'ten de bir boğa katıldı.

Festival kapsamında düzenlenen müsabakalarda 650 kilogramdan 1 tona kadar değişen boğalar boynuz boynuza geldi.

Osmanlı döneminde savaşlara hazırlanılan yaylada gerçekleştirilen yarışmaların ardından kazanan boğaların sahiplerine 12 bin ila 22 bin lira arasında değişen para ödülleri verildi.

Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği ve alanda piknik yapıp vakit geçirdiği festival, boğa güreşini sevenlerden yoğun ilgi gördü.

Festivalin organizatörü Mahir Gülseçkin, AA muhabirine, güreşlerin yayladaki arenada yapıldığını ve her türlü güvenlik önleminin alındığını söyledi.

Gülseçkin, şöyle konuştu:

"Festivalimize destek veren Bursa Büyükşehir, Keles, Gürsu ve Artvin belediyelerine, ayrıca sponsor olan iş insanı İsmet Acar, Salim Usta ve Uğur Yıldız başta olmak üzere sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Halkımızın yoğun ilgisi bizi mutlu etti. Bu yıl çok çekişmeli geçen müsabakalar oldu. Hayvan sahiplerimiz de o kadar yol geldiler güreşler için. Herkes için eğlenceli ve bol çekişmeli bir festival oldu."