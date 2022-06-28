Osmanlı'nın ilk telsiz-telgraf istasyonunun 116 yıllık fotoğrafları ortaya çıktı

PATARA Antik Kenti'nde 1906'da yapılan ve Osmanlı yönetimindeki Libya'nın Derne Limanı ile 850 kilometre mesafedeki Patara Limanı arasındaki haberleşmeyi sağlamak için kurulan Telsiz Telgraf İstasyonu'nun, Mart 1906 tarihli Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan 116 yıl önceki orijinal halini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Daha önce arşiv belgeleri sayesinde öğrenmiş olduğumuz pek çok bilgi, bu yeni verilerle birleştirildiğinde; istasyonlara dair aydınlatılamamış neredeyse tüm hususlara netlik kazandırılmıştır" dedi.

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve eşi Havva İşkan Işık'ın 32 yıl başlattığı kazılarda bugüne birçok eserin ortaya çıkarıldığı Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde yer alan, Osmanlı döneminin ilk telsiz-telgraf istasyonunun, 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkışının 30'uncu yıl dönümü olan 31 Ağustos 1906'da resmi açılışı yapıldı. Osmanlı yönetimindeki Libya'nın Derne Limanı ile 850 kilometrede mesafedeki Patara Limanı arasındaki haberleşmeyi sağlamak için kurulan istasyon, Avrupa'nın en uzun mesafeli ilk telsiz-telgraf şebekesi özelliğini taşıyor.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram ise Vali Ersin Yazıcı'nın, Abdülhamid döneminin en önemli yapıtlarından biri olan Patara Telsiz Telgraf İstasyonu'yla ilgili ulaşılan yeni fotoğraflar, teknolojik malzemeler ve teknik kurulumunu anlatan bilgiler ışığında restorasyon projesinin revize edilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Ulaşılan bilgi ve belgelerin çok ciddi ve önemli veriler olduğunu belirten Karabayram, Vali Yazıcı'nın tarihi tüm verilerin yeniden değerlendirilmesi, telgraf istasyonunun gerçeğe en uygun şekilde ele alınması talimatı doğrultusunda, projenin revize çalışmalarına başladıklarını kaydetti.