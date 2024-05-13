Osmanlı Dönemi Kafkasya Sempozyumu düzenlendi

Kafkas Vakfının düzenlediği "Osmanlı Dönemi Kafkasya Sempozyumu", Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya'daki varlığı ve etkileşimlerinin ele alındığı sempozyuma Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Gül, Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Muktedir İlhan, Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nusret Baş, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği Başkanı Emine Arslandok, İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Eyüp Tuncer ve Kafkas Çeçen Kültür Derneği Başkanı Abdurrahman Özdil'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kafkas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Arıhan, açılışta yaptığı konuşmada, "Kafkas Vakfı olarak, her zaman Kafkasya'nın daha iyi anlaşılabilmesine önem verdik ve Kafkasya'ya yönelik akademik üretimleri destekledik. Vakfımız kurulduğu günden bugüne, Kafkasya özelinde yapılan akademik çalışmaların toplumumuzla buluşabilmesi için aylık konferanslar, paneller, sempozyumlar gibi etkinlikler düzenlemesinin yanı sıra yayıncılık alanında da faaliyet göstererek, onlarca kitabın toplumumuzla buluşmasına aracılık etti." ifadelerini kullandı.

Sempozyumun ilk oturumuna Prof. Dr. Fethi Güngör başkanlık etti. Etkinlikte, yazar Cem Kumuk "1. Dünya Savaşı ve Rus İhtilalinde Osmanlı ve Şimali Kafkasya", yazar Sadık Müfit Bilge "Osmanlı Devleti'nin Kafkasya Münasebetleri", Prof. Dr. Hakan Kırımlı da "Geraylar, Osmanlılar ve Kafkasya" konulu sunum yaptı.

Dr. Büşra Kızık'ın yönettiği ikinci oturumda Prof. Dr. Mustafa Budak "1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Kuzey Kafkasya'daki Siyasi ve Askeri Gelişmeler", Dr. Emir Fatih Akbulut "1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Sürecinde İngiliz Kamuoyunda Kafkasya Cephesi ve Çerkezler", Dr. Serkan Keçeci "Abhazya'da İsyan ve Göç: 1866-1867 Lıkhnı İsyanı ve Abhaz Göçü", Doç. Dr. Ömer Karataş da "Osmanlı Devletinde Çerkez Köleliği" konu başlıklarını ele aldı.

Prof. Dr. Berat Bırfın Bir'in oturum başkanlığını üstlendiği son oturumda ise Prof. Dr. Ufuk Tavkul "Osmanlı Devleti ile Karaçay-Malkar İlişkileri", Doç. Dr. Serdar Oğuzhan Çaycıoğlu "Rusların Kafkasya'daki Yayılmacılık Faaliyetlerine Karşı Osmanlıların Yaptığı Hamleler", Prof. Dr. Abdullah Temizkan "Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı'nın Kafkasya'da Yürüttükleri Nüfuz Mücadeleleri Üzerine Bir Değerlendirme" isimli çalışmasını katılımcılarla paylaştı.

Yaklaşık altı saat süren program hediye takdimi ile sona erdi.