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Osmanlı Demiryolları ve 1. Dünya Savaşı'na Etkileri

Osmanlı Demiryolları ve 1. Dünya Savaşı'na Etkileri
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University of British Columbia Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özyüksel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde verdiği konferansta Osmanlı demiryollarının tarihi ve uluslararası rekabet üzerindeki etkilerini anlattı. Demiryollarının Osmanlı İmparatorluğu'nu 1. Dünya Savaşı'na sürükleyen önemli faktörlerden biri olduğunu vurguladı.

UNIVERSITY of British Columbia Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özyüksel, Osmanlı demir yollarının hem Osmanlı İmparatorluğu'nu hem de dünya tarihini değiştirdiğini belirterek, "Demir yolları, Osmanlı İmparatorluğu'nu Almanlarla birlikte 1. Dünya Savaşı'na sürükleyen en önemli faktörlerden biridir" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Tarih Bölümü Konferansları kapsamında University of British Columbia Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özyüksel, 'Uluslararası Rekabetin Aracı Olarak Osmanlı Demiryolları' konulu konferans verdi. Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde verilen konferansa İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Dünyada ilk demir yolunun 1832 yılında Manchester ile Liverpool arasında yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Murat Özyüksel, "Osmanlı demir yolları hem Osmanlı İmparatorluğu'nu hem de dünya tarihini değiştirdi. Özellikle ekonomik, sosyolojik ve askeri anlamda büyük dönüşümlere neden olan demir yolları, Osmanlı İmparatorluğu'nu Almanlarla birlikte 1. Dünya Savaşı'na sürükleyen en önemli faktörlerden biridir" diye konuştu.

Bağdat Demiryolu'nun uluslararası ortamda gerilim oluşturduğunu ifade eden Murat Özyüksel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu süreç iki ana unsur üzerinde şekillendi. Birincisi, Osmanlı ordusundaki Alman subaylar. Çünkü Osmanlı ordusunu Alman modeline göre yeniden örgütlenmesiydi. İkincisi ise Berlin'den başlayıp Bağdat'a kadar uzanan ve diğer emperyalist güçlerin büyük tepkisini çeken Bağdat Demiryolu'nun, uluslararası ortamda sürekli bir gerilim yaratarak 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında önemli bir yol oynamasıdır" ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından Dekan Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Prof. Dr. Murat Özyüksel'e plaket ve programa katılan eski Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı İsmail Uyanık'a da hediye verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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