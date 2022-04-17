Osmanlıdan günümüze kadar gelen lezzet, Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı - Haberler

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Osmanlıdan günümüze kadar gelen lezzet, Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Güncel
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- Osmanlıdan günümüze kadar gelen lezzet, Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, Osmanlı döneminden günümüze kadar iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan Ramazan pidesi, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

- Osmanlıdan günümüze kadar gelen lezzet, Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, Osmanlı döneminden günümüze kadar iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan Ramazan pidesi, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan ve Osmanlı döneminden günümüze kadar iftar sofralarında yerini almaya devam pide, her yıl Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yahşihan Belediyesi tarafından başlatılan proje çerçevesinde Bayraktepe Mahallesi'ndeki fırında pişirilen pideler, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından parkta oynayan çocuklara dağıtıldı. Daha sonra sıcak pideler, zabıta ekiplerince mahallede bulunan apartman sakinlerine ulaştırıldı.

'550 aileye Ramazan pidelerini dağıttık'

Ramazan ayının paylaşmak ve bölüşmek olduğunu ifade eden Başkan Türkyılmaz, "Geçen yıl yapmış olduğumuz mahalle fırınlarının birindeyiz. İlçemizde şuanda ikincisini bitirdik. 7 mahalleye 7 tane fırın yapmak. Ramazan ayının olmazsa olmazı pidesini yaptık. Bayraktepe Mahallesi'ndeyiz. Mahallemizde bulunan yaklaşık 550 aileye arkadaşlarımız Ramazan pidelerini dağıtmak üzere. Bir kadim kültürüdür. Ramazan paylaşmak bölüşmektir. Bugün bizde çocuklarla yapmış olduğumuz pideleri bölüştük. Çocuklara Ramazan'ın keyfini şevkini ahengini o maneviyatı vermek için burada toplandık" dedi.

Osmanlıdan günümüze kadar gelen lezzet, Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

Osmanlıdan günümüze kadar gelen lezzet, Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

Osmanlıdan günümüze kadar gelen lezzet, Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

Osmanlıdan günümüze kadar gelen lezzet, Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

Osmanlıdan günümüze kadar gelen lezzet, Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

Osmanlıdan günümüze kadar gelen lezzet, Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

Osmanlıdan günümüze kadar gelen lezzet, Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

Osmanlıdan günümüze kadar gelen lezzet, Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

Osmanlıdan günümüze kadar gelen lezzet, Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

Osmanlıdan günümüze kadar gelen lezzet, Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

Osmanlıdan günümüze kadar gelen lezzet, Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

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