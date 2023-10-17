OSMANİYEŞÜPHELİ YOLCUNUN VALİZİNDEN 2 KİLO 600 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

OSMANİYE'de durdurulan otobüsteki yolculardan R.Ö.'nün valizinden 2 kilo 600 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. R.Ö., gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda narkotik polis, yolcu otobüsü ile seyahat eden bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti. E90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında araç durduruldu. Şüpheli yolcu R.Ö.?nün valizinde yapılan aramada, şeffaf streç film ile sarılı 2 ayrı paket halinde 2 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ö.?nün emniyetteki işlemlerinin ardından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli makamlara sevk edileceği kaydedildi. (DHA)