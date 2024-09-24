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Osmaniye Yer Fıstığı Festivali 25-27 Ekim'de Yapılacak

Osmaniye Yer Fıstığı Festivali 25-27 Ekim'de Yapılacak
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Osmaniye Belediyesince organize edilen Yer Fıstığı Festivali, 25-27 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin detayları hakkında toplantılar yapıldı ve güvenlik önlemleri ile etkinlik programı ele alındı.

Osmaniye Belediyesince organize edilen Osmaniye Yer Fıstığı Festivali, 25-27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Belediyenin açıklamasına göre, festivalin hazırlık toplantısı Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in katılımıyla yapıldı.

Kamu kurumlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, festival alanının düzenlenmesi, güvenlik önlemleri ve etkinlik programı gibi konular ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çenet, Osmaniye Yer Fıstığı Festivali'nin 25-27 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Çenet, Osmaniye'nin yer fıstığının üretimi ve işlenmesinde öne çıktığını belirterek, "Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan yer fıstığımızı en iyi şekilde tanıtmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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