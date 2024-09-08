Tunceli'de Zırhlı Araç Kazasında Şehit Olan Uzman Çavuş'un Acı Haberi Osmaniye'ye Ulaştı

TUNCELİ'de zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın (28) acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evine ulaştı.

Tunceli'deki kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın ilçeye bağlı Kümbet köyündeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi anne Reşidiye Aykanat'a verdi. Oğlunun şehit haberiyle fenalaşan anne Reşidiye Aykanat'a hazıra bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Babası Ercan Aykanat'ı yaklaşık iki yıl önce kaybeden şehidin bekar ve iki kardeşten büyüğü olduğu öğrenildi. Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asılırken, komşuları ve yakınları da taziye için eve akın etti.