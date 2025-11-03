Haberler

Osmaniye'ye 'Murat Kurum Bey Mahallesi' Kuruluyor

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye il merkezinde yeni bir mahalle kurulacağını açıkladı ve bu kararın gurur verici olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye il merkezinde "Murat Kurum Bey Mahallesi" kurulacağını belirterek, "Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"6 Şubat asrın felaketinde yara alan Osmaniye'mizi ayağa kaldırmak, Osmaniyeli hemşerilerimizi yuvalarına kavuşturmak için çok çalıştık, çalışıyoruz. Bu çabanın Osmaniyemiz tarafından takdir gördüğünü, önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kurulma kararı alınmasından onur duydum. Cumhur İttifakımızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
