Osmaniye ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı - Haberler

Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra ve akşamın ilk saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.