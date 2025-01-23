Osmaniye Valisi Yılmaz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Yılmaz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Vali Yılmaz, Barış Seçkin'in "Dış işleri" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı karesini seçen Vali Yılmaz, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", "Özgür Suriye" özel kategorisinde de Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğraflarına oy kullandı.

Vali Yılmaz, 5 kategoride de çok güzel çalışmalar olduğunu ve seçerken zorlandığını belirterek, "Biz de bu kadar güzel eser içinde en beğendiğimizi seçtik. Seçtiklerimizin de birinci olmasını diliyorum. Bu oylamanın hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten beğendiğim bir çalışma olmuş." diye konuştu.