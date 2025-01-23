Üye Girişi
Haberler
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Bolu'daki yangında 12. kattan atlayan Şevval'in babası telefonda 'Atlama' demiş

12. kattan atlayan Şevval'in babasıyla son görüşmesi ortaya çıktı
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Osmaniye Valisi Yılmaz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Osmaniye Valisi Yılmaz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran olayları sergileyen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Vali Yılmaz, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve favori eserlerini seçti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Yılmaz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Vali Yılmaz, Barış Seçkin'in "Dış işleri" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı karesini seçen Vali Yılmaz, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", "Özgür Suriye" özel kategorisinde de Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğraflarına oy kullandı.

Vali Yılmaz, 5 kategoride de çok güzel çalışmalar olduğunu ve seçerken zorlandığını belirterek, "Biz de bu kadar güzel eser içinde en beğendiğimizi seçtik. Seçtiklerimizin de birinci olmasını diliyorum. Bu oylamanın hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten beğendiğim bir çalışma olmuş." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
img

Kışlasız bedelli iddialarına son nokta koyuldu
img

Terim'e Arabistan'da bir darbe daha
img

12. kattan atlayan Şevval'in babasıyla son görüşmesi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem
Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı
SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir
Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum

Galatasaray defterini kapattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.