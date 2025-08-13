Orman yangınına giden arazöz uçuruma yuvarlandı; 1 şehit, 5 yaralı (3)

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kazanın ardından hastanede tedavi gören yaralı personeli ziyaret edip, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Vali Yılmaz, "Sabah saatlerinde Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan orman teşkilatımıza ait sulama arazözü, yolun dolgu olan kısımda çökme olması nedeniyle uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 6 personelimizden 1'i şehit oldu. Yaralı olan 1 personelimizin durumu ağır, 2 personelimiz ayakta tedavi edildi, diğer 2 personelimiz ise iyi durumda. Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tüm doktorlarımız, yaralı personelimizin tedavisi için yoğun çaba gösteriyor. Yaralılarımızın en kısa sürede iyileşerek taburcu olmalarını bekliyoruz. Allah bir daha yaşatmasın. Yangınla mücadelede yeşil vatanımız için kahramanca görev yapan tüm personelimize minnettarız. Milletimizin ve orman teşkilatımızın başı sağ olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi.

Haber-Kamera: Kamil ŞEKER/OSMANİYE,,