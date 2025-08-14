Osmaniye Valisi Yılmaz, Yangın Bölgesinde İncelemede Bulundu

VALİ YILMAZ'DAN İNCELEME

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyündeki yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklama yapan Vali Yılmaz, "Yangına 200 personel, 20 arazöz ve 4 helikopterle müdahale ediyoruz. İnşallah önümüzdeki 1 saat içerisinde tamamen kontrol altına alınacağını düşünüyoruz. Bu sıralar gerçekten ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Osmaniye'mizde de sık sık yangınlar oluyor. Kıymetli hemşehrilerimize bir kez daha çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyoruz. Çünkü yanan bu yeşil vatanın tekrar eski haline gelmesinin yıllar sürdüğünü biliyoruz. Yeşil vatanımızı korumak için canla başla mücadele eden orman teşkilatımız başta olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.