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Osmaniye Valisi Yılmaz, sağanakta iş yeri zarar gören esnafı ziyaret etti

AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Osmaniye Valisi Yılmaz, sağanakta iş yeri zarar gören esnafı ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sağanakta iş yerleri zarar gören Küçük Sanayi Sitesi esnafına ziyarette bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sağanakta iş yerleri zarar gören Küçük Sanayi Sitesi esnafına ziyarette bulundu.

Yılmaz, ziyarette Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necdet Ünlü'den sanayi sitesindeki iş yerlerinde oluşan hasarla ilgili bilgi aldı.

Esnafa geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Yılmaz, 24 Haziran'daki sağanakta oluşan zararın tespitine yönelik çalışma yapıldığını belirtti.

Yılmaz, esnafın her zaman yanında olduklarını kaydetti.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Erdinç Yılmaz Osmaniye Güncel Haberler

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