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Osmaniye Valisi Yılmaz, özel harekatçılarla bayramlaştı

AA - Güncel
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Amanos Dağları'nda "Bayraktepe" olarak adlandıran bölgede görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı polislerin bayramını kutladı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Amanos Dağları'nda "Bayraktepe" olarak adlandıran bölgede görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı polislerin bayramını kutladı.

Vali Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile ziyaret ettiği özel harekat polisleriyle bir süre sohbet etti.

Vali Erdinç Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel harekat polisleriyle gurur duyduklarını belirtti.

Yılmaz, "Bayramın üçüncü gününde Amanosların kartalı özel harekatçılarımızla bayramlaştık. Onlarla gurur duyuyoruz, Allah onlardan razı olsun. Amanoslar güvende, Osmaniye güvende. Korkusuzca vatan nöbetindeler, görevlerini de en güzel şekilde yapmaktalar. Başarılar diliyorum. Allah ayaklarına, tırnaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

AA / Güncel

Amanos Dağları Erdinç Yılmaz Osmaniye Güncel Haberler

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